Pierina Ludeña Guevara, la enfermera y madre de familia desaparecida tras abordar un taxi por aplicativo en Chorrillos el pasado 11 de abril fue encontrada en Santiago de Chile.

El Consulado General de Perú en el país sureño informó el hallazgo de la compatriota de 24 años . Además, la entidad señaló que se brindó asistencia a la joven para que retorne a territorio nacional vía aérea.

Fue encontrada por las autoridades chilenas

A través de un comunicado de prensa, el Consulado General indicó que las autoridades chilenas fueron quienes encontraron a Pierina Ludeña, y que el cónsul peruano en Santiago, Zósimo Morillo se dirigió a la sede policial para ofrecer ayuda.

“Es importante destacar que, tan pronto como las autoridades chilenas informaron sobre la ubicación de nuestra compatriota, el cónsul del Perú en Santiago de Chile, Zósimo Morillo, se dirigió a la sede policial para dialogar con la connacional y ofrecer ayuda en el marco de sus competencias”, se lee en el documento.

En ese sentido, también señaló que se ha coordinado una pasaje aéreo para la joven en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Relaciones de Exteriores del Perú y se gestionó la adquisición de un pasaje aéreo para la señorita Pierina Ludeña”, confirmar.

¿Cómo desapareció la joven estudiante de enfermería?

La expareja de Pierina y padre de su hijo, Nils Grimaldo relato que la joven acudido a un centro de salud en Chorrillos con el propósito de colocarse algunas inyecciones, tras ello solicitó el taxi por aplicativo para volver a su hogar.

“Aproximadamente, a las 16:00 a 16:30 horas acude a Chorri Salud para ponerse unas ampollas. A partir de las 17:00 p.m. no tenemos conocimiento. La última persona que habló con ella fue su jefe por teléfono”, declaró Grimaldo.

No obstante, el certificado migratorio de Pierina Ludeña, registra una salida a Chile el 12 de abril, a pocas horas reportarse su desaparición. Además, la joven dejó un mensaje de WhatsApp a su madre en el que asegura estar secuestrada y amenazada.

“Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo, te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá“, se lee.

Misteriosa desaparición

Las cámaras de seguridad del centro médico, al que supuestamente habría asistido para vacunarse, no registran que Pierina Ludeña haya recibido atención médica el día de su desaparición.

El programa ‘Día D’ logró acceder a las conversaciones por Whatsapp en los que la joven informa a su familia que está secuestrada en Chile.

Por otro lado, Rita Juárez, prima de la desaparecida reveló que Pierina y el padre de su hijo no tendrían una buena relación. Además, dijo que la enfermera afrontaba un proceso legal por la custodia del menor y que también reportó ser víctima agresiones física por Nils Grimaldo.

Grimaldo confirmó que la denuncia data del momento en que se separaron, y pese a que existe una próxima cita judicial por la custodia, él dijo que por su parte no hay conflictos pendientes y rechazó la posibilidad de un secuestro.





