Un contundente mensaje sobre los incendios forestales dejó la adolescente peruana Anai, de 16 años, en la “Cumbre del Futuro”, evento global de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que reúne a los líderes globales y autoridades de América Latina.

“Nuestra Amazonía se está quemando. Nuestra Pachamama está muriendo. En América Latina, los incendios forestales están acabando con nuestros alimentos, que vienen de las siembras y las cosechas. Están afectando nuestra salud física y emocional, estamos respirando aire contaminado”, dijo la menor de Apurímac, quien es representante del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP).

Esto va acorde a las conclusiones del informe “Contra el tiempo” de Save the Children, el cual concluye que las crecientes desigualdades en el mundo están retrasando el logro de objetivos como combatir toda forma de malnutrición, reducir de la mortalidad infantil y eliminar el matrimonio infantil.

En 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas fijaron 17 objetivos y 169 metas que el mundo debía alcanzar en 2030 para transformar el mundo y no dejar a nadie atrás. A seis años de esa fecha, a la luz del creciente riesgo de no cumplir con estos objetivos, Save the Children hace un llamado a los líderes mundiales para que aumenten rápidamente las inversiones destinadas a lograr los ODS, priorizando los sectores sociales que benefician a los niños y sus familias, así como políticas que prioricen a los más rezagados.

En el marco de la Cumbre del Futuro, Inger Ashing, CEO de Save the Children International, afirmó: “Es completamente inaceptable que los niños más vulnerables del mundo estén siendo excluidos del progreso que se está logrando para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los niños tienen derecho a participar de manera significativa en las decisiones que impactarán sus vidas hoy y en el futuro”.

Por su parte, Anaí hizo un llamado a los Estados miembro para que se garanticen los derechos de la niñez. “En este momento, nosotros, los niños y adolescentes, estamos viviendo una crisis que afecta todos nuestros derechos. Es urgente que inviertan en los niños y aborden los desafíos que enfrentamos, incluida la crisis climática y la desigualdad de género. La seguridad alimentaria es un problema urgente para muchos, pero las personas también necesitan acceso a la tierra para poder cultivar sus propios alimentos. Estos son los problemas que nos afectan y podrían empeorar. ¡El futuro es ahora!”, dijo ante los líderes globales.

Para elaborar el informe “Contra el tiempo”, Save the Children analizó datos de 116 países, centrándose en cinco indicadores de los ODS relacionados con la mortalidad infantil, el hambre, la finalización de la escuela primaria, el fin del matrimonio infantil y el registro de nacimiento.

TE PUEDE INTERESAR:

Declaran en emergencia Amazonas, San Martín y Ucayali por incendios forestales

Salvan del fuego a oso perezoso, pero más de 370 animales murieron en incendios forestales