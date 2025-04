¡Sobrino! El presidente de Estados Unidos ha decidido cobrar un 10 % más a todos los productos que entran a su país, y eso incluye lo nuestro. ¡Todo será más caro allá! Pero tú dirás: ¿y eso en qué me afecta?

Te explico, sobrino. Estados Unidos es el segundo destino de nuestras exportaciones. Les mandamos arándanos, uvas, café, espárragos… pero también polos, camisas y algunos minerales. Casi el 13 % de lo que exportamos se va para allá. Con este arancel, todo eso será un 10 % más caro. ¿Tú crees que los gringos van a pagar más? ¡No, pues! Van a comprar menos, lo que se traduce en menor demanda de nuestros productos y termina impactando a los peruanos que invierten y trabajan en los sectores de agroexportación, manufactura y minería.

Esta jugada nos puede golpear, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que diversificar, agregar valor a lo nuestro y salir a buscar nuevos mercados. El mundo no se detiene, y el que no se adapta… se queda fuera del juego.

