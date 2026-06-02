Durante el cambio hormonal se modifica la forma en que el cuerpo maneja las grasas, suele aumentar el colesterol LDL (“malo”), los triglicéridos y la grasa abdominal. Es un cambio metabólico, reconocido por sociedades científicas de cardiología y menopausia.

La buena noticia es que el colesterol en esta etapa responde mucho al estilo de vida. La evidencia muestra beneficios con estrategias concretas, como aumentar la fibra soluble (avena, menestras, linaza, chía), incluir pescado azul, nueces y aceite de oliva, reducir ultraprocesados y exceso de azúcar, y mejorar sueño, estrés y sedentarismo.

Hoy además se presta mucha atención a la ApoB (apolipoproteína B). Este examen ayuda a calcular cuántas partículas de colesterol potencialmente dañinas circulan en la sangre, incluso cuando el colesterol total no parece tan elevado. En algunas mujeres, la ApoB puede alertar riesgo cardiovascular antes que otros indicadores tradicionales.