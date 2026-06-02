Economistas cuestionaron al candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, quien presentó un equipo multidisciplinario y un nuevo pacto social, distinto a su programa de gobierno original, para la segunda vuelta electoral.

El exministro Luis Carranza recalcó que el programa que Sánchez presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está directamente inspirado en los modelos de Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia), con un fuerte control estatal sobre sectores estratégicos.

Mintió

El exministro Luis Miguel Castilla afirmó que Roberto Sánchez es “un mentiroso compulsivo” al atribuirle decir que Pedro Francke, de JP, fue el mejor titular de Economía, algo dicho años atrás y hoy sacado de contexto.

Las propuestas económicas de JP son “populistas, estatistas y antitécnicas”, dijo.

En tanto, el economista Carlos Adrianzén calificó como falsas las cifras que dio Sánchez sobre pérdidas millonarias por la “Ley Chlimper” y acotó que la agroexportación, con exoneraciones por tal norma, es uno de los motores de generación de empleo y reducción de pobreza en el país.

Oportunidad

El analista Juan Sheput señaló que Keiko Fujimori “perdió una brillante oportunidad” de dejar una impresión emocional en su último mensaje en el debate para captar el voto de los indecisos, mientras que cuestionó a Roberto Sánchez sobre sus vacíos en temas económicos y relación con Antauro Humala.

Rafael Zacnich (ComexPerú) dijo que una “economía mixta” de JP quebrará las políticas que sostuvieron la estabilidad del Perú.

Equipo

Roberto Sánchez presentó un equipo multidisciplinario y nuevo pacto social para la segunda vuelta electoral; el nuevo plan de gobierno elaborado con participación de Ahora Nación, Venceremos, Cívico Obras y Primero la Gente.

En la presentación, realizada en su local de campaña en el Centro de Lima, Roberto Sánchez indicó que durante su campaña propuso mirar hacia adelante con mucha esperanza, gracias a un nuevo pacto económico social con las familias y regiones en todo el país.

“Llegamos acá para para alcanzar y afianzar una mayoría política, peruanos de diferentes ascendencias, tradiciones y de movimiento económico nacional, porque con esas fuerzas incorporadas a una mirada nacional y sin discriminación”, manifestó Roberto Sánchez.

Nueva mirada

Roberto Sánchez precisó que gracias a esta nueva mirada se le da voz a los excluidos del Perú, a los que se pretendió desatender en su dignidad y a aquellos que no se les escucha desde el poder.

“Estamos presente en representación con la voz de ese hermoso pueblo, nos sentamos aquí, contentos y comprometidos con nuestro corazón abierto, con nuestro mensaje, que vamos a cumplir estos acuerdos”, aseguró Roberto Sánchez.