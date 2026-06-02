Tras pasar ambos a la segunda vuelta, los candidatos presidenciales de ultraderecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y de izquierda Iván Cepeda (Pacto Histórico) cruzaron ayer ataques en busca de ganar votos para llegar al poder.

Tenso fue ayer el cruce de declaraciones por la realización de un debate presidencial cara a cara, previo a la votación, entre ambos, del domingo 21 de junio.

Enfrentamiento

Iván Cepeda propuso llevar a cabo un debate político y electoral de cara al balotaje, con términos y reglas a ser concertados previamente a través de delegados designados por ambas campañas.

Abelardo de la Espriella exigió que, antes de pararse en un set de televisión, Iván Cepeda y el Gobierno de Gustavo Petro reconozcan los resultados del preconteo de la primera vuelta, que presidente y candidato izquierdistas pusieron en tela de juicio, y acusó al oficialismo de tramar un supuesto plan para robarse las elecciones.

El ultraderechista rechazó que las reglas del debate previo a la segunda vuelta se pacten entre emisarios.

Acusación

“Esto no es con negociaciones como las que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC... esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, recalcó Abelardo de la Espriella .

Y pidió que sean solo los medios de comunicación los que fijen la fecha y hora.

Iván Cepeda replicó que Abelardo de la Espriella está “acostumbrado a jugar y actuar sin reglas”. Desde hace meses, el presidente Petro ha cuestionado la transparencia del sistema electoral.

En tanto, los inversionistas reaccionaron optimistas ante la posible elección de Abelardo de la Espriella, émulo de Donald Trump.