Cerrada permanecerá la montaña Huayna Picchu durante el presente mes, mientras se realizan trabajos especializados de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu.

Montaña que “cuida” a Machu Picchu, en Cusco, requiere limpieza y obras para que se mantenga en buen estado.

Conservación

La adecuada conservación del Huayna Picchu se hace sin visitantes, confirmó la agencia de noticias Andina.

Se dan intervenciones orientadas a preservar las estructuras arqueológicas y fortalecer las condiciones de seguridad en la ruta de ascenso a esta montaña, en sectores del recorrido desde la caseta de control hasta la cima del cerro hermano de Machu Picchu.

Obras

Entre las acciones, informó el Ministerio de Cultura, está consolidar escalinatas prehispánicas, muros de contención y sistemas de drenaje.

También se dará mantenimiento de los pisos de circulación mediante técnicas tradicionales y renovará barandas con cable acerado en las zonas de mayor pendiente y riesgo.

Se retira maleza y musgo en estructuras arqueológicas y extrae raíces y arbustos que afectan a plataformas y caminos.