El proceso de compra y coproducción de los tanques principales de combate (MBT) K2 Black Panther no se ha cortado en el Perú, confirmó la empresa fabricante en Corea del Sur.

Hyundai Rotem desmintió a un medio peruano que afirmaba que el contrato definitivo para la adquisición de los tanques K2 Black Panther se paralizó por falta de presupuesto.

Aseguró que el proyecto no está cancelado ni suspendido, y recalcó que las negociaciones con el gobierno del Perú siguen y que el cronograma para la firma del contrato definitivo sigue siendo objeto de conversaciones entre las partes.

Desfile

La empresa también negó que la ausencia del K2 Black Panther en el desfile militar del último 29 de julio estuviera relacionada con problemas en el contrato, ya que se debió a consideraciones sobre las condiciones de las pistas.

De concretarse el contrato definitivo, esta sería la primera exportación del K2 Black Panther a América Latina, además de abrir las puertas para una mayor presencia de la industria de defensa surcoreana en la región.

Acuerdo marco

En diciembre del año pasado, Hyundai Rotem y Perú firmaron un acuerdo marco para impulsar la adquisición y producción local de 54 tanques K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808.

Los K2 Black Panther reemplazarán en el Perú a los T-55 soviéticos, llegados de segundo mano y con tecnología de los años sesenta en 1973.