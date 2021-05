La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitirá el próximo miércoles 19 de mayo el reglamento que establece el procedimiento operativo que permitirá a los afiliados de las AFP retirar hasta 4 UIT (S/ 17,600) de sus fondos de afiliados, luego que el Congreso publicó por insistencia la Ley N°31192 que autoriza dicha medida.

La noticia fue confirmada por Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS. “La SBS siempre ha publicado los procedimientos operativos para efectivizar los retiros de los ahorros previsionales antes de los plazos máximos previstos por las normativas correspondientes y esta vez, también será igual”, sostuvo.

La SBS viene trabajando un procedimiento diferente a los procedimientos operativos de retiros anteriores, dijo el funcionario. Esto con la finalidad de que estas reglas sean más expeditivas en beneficios de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

La Ley N°31192 señala en sus alcances que la norma no es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA). Al respecto, Sánchez dijo que para el retiro de los S/ 17,600 no se va a solicitar el derecho al REJA, sino se verificará si el afiliado accede o no a este régimen y la verificación la hará el propio sistema interno.

Esto debido a que el afiliado no tendrá que demostrar las exigencias que plantea el REJA (como no haber aportado por encima de un monto por 12 meses consecutivos o no haber tenido ingresos en los últimos 12 meses), sino simplemente realizar su solicitud de retiro de sus ahorros previsionales de una sola vez en los portales web de las AFP para hacer el proceso más ágil.

“Hay varios grupos de personas con acceso y sin acceso al REJA, por lo que existen grupos de afiliados que necesitan la verificación adecuada de los requisitos de acceso. Pero eso ya es un proceso interno, lo cual demanda coordinaciones, entre otros”, dijo en diálogo con Andina.

Retiros por más de S/ 40,000 millones

Con la Ley N°31192 ya serán cinco los retiros extraordinarios de fondos pensionarios para aliviar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. El superintendente adjunto de AFP de la SBS estimó que 5′523,000 afiliados serían los potenciales beneficiarios o los que podrían acceder a los alcances de esta norma.

La SBS prevé que con la citada ley habrá una salida de hasta S/ 40,186 millones de los fondos pensionarios administrados por las AFP, haciendo un total de más de S/ 73,000 millones si se toma en cuenta los anteriores retiros que sumaron S/ 33,000 millones.

De otro lado, Sánchez destacó que el fondo previsional ha tenido una rentabilidad de 11.2% promedio anual desde el inicio del sistema pensionario, además el rendimiento del último año fue importante. “Esto, además, de la intangibilidad de los fondos previsionales es algo que se debe considerar antes de retirar los ahorros para la vejez”, añadió.

Dijo que las pensiones de S/ 125 soles representan menos del 3% del total de pensiones de jubilación en el SPP.

El funcionario exhortó a los afiliados de las AFP a ser cuidadosos con los destinos que le brindarán a los ahorros jubilatorios a los que accedan para evitar estafas y que puedan perderlos.