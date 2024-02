El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a ser blanco de críticas. Esta vez porque el burgomaestre invocó a los vecinos de un asentamiento humano en Independencia a pintar las fachadas de sus hogares porque “tenemos que vivir en lugares bonitos”.

En la ceremonia de inauguración de nuevas “escaleras solidarias” en el Asentamiento Humano Bellavista II Etapa, el alcalde pidió a los residentes de la zona a pintar sus fachadas porque “es lo mínimo” para vivir en “lugares bonitos”.

“Un favor les pido: pinten sus fachadas, pues, es lo mínimo (...) Tenemos que recuperar la autoestima del peruano, tenemos que vivir en lugares bonitos. Hay que pintar todo, no importa que no esté finalizado el acabado, pero eso cambia la vida, el optimismo, la forma de enfrentar el día [y] la actitud, lo cual es importante” , expresó López Aliaga.

Asimismo, se comprometió a construir más escaleras, lozas deportivas y otras obras. Además, elogió el desempeño del alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga.

“Este año se vienen 30 escaleras más, lozas deportivas... eso es obra de él (en referencia a la autoridad edil de Independencia, Alfredo Reynaga). Y un tema que les pido a los voluntarios de Lima, pongamos verde todo esto, tenemos un millón de plantones para llenar Lima de verde. Que esta zona se convierta en un pulmón verde”, mencionó.

Este es el asentamiento más elevado de Lima Norte y uno de los más afectados por la pandemia, que dejó aproximadamente 1,8 millones de personas en situación de pobreza, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la intervención del alcalde, algunas residentes solicitaron mejoras como acceso al agua potable y la construcción de más muros de contención debido a la vulnerabilidad sísmica.

En otro momento, el burgomaestre se refirió a los medios de comunicación y adelantó que “les callará la boca” al comprar las 4 mil motos para la Policía.

“¿Dónde está la prensa que me critica? (...) También es raro que la policía no tenga motos, es rarísimo, pero es la realidad, no tiene motos, entonces vamos a inundar Lima de motos, lo que le revienta a los señores caviares, a la izquierda ladrona y asesina”, sentenció.

