La administración de las ollas comunes por parte de la Municipalidad de Lima estuvo en medio de polémica luego de que el programa de noticia Punto Final revelara denuncias de tres ollas comunes en los distritos de San Juan de Lurigancho, Huaycán y Villa María del Triunfo en las que se afirman que la comuna limeña no estaba proporcionando suficientes alimentos, especialmente conservas de pescado, como lo hacía el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) anteriormente.

Además, durante la semana, ollas comunes en Comas y Chorrillos manifestaron la falta de alimentos en comparación con lo que recibían antes de que la municipalidad asumiera la responsabilidad de comprar y distribuir los productos.

Municipalidad de Lima responde

En respuesta a estas alegaciones, el martes pasado, la Municipalidad de Lima (MML) llevó a cabo una conferencia de prensa en la que Isabel Ayala, gerenta de Desarrollo Social del municipio, señaló que el “ente ejecutor” del programa es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y que este último debía explicar cualquier discrepancia en la distribución.

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini respaldó el trabajo que realiza la Municipalidad de Lima , y aseguró que su cartera se encuentra trabajando para mejorar la distribución de alimentos.

“ La parte operativa siempre se puede mejorar y por eso estamos acompañando a la municipalidad. Estoy seguro de que estos puntos de vista, percepciones, se puede mejorar. Hay que sentarse con las ollas comunes, mejorar la calidad de la distribución ”, afirmó para RPP.

Alcalde de Lima se pronuncia ante denuncias

En relación a esta situación, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó que tiene una excelente relación con las ollas comunes y criticó a las dirigentes que acusan a la municipalidad. El burgomaestre subrayó que su administración trabaja en estrecho contacto con las más de 2,300 ollas comunes geolocalizadas por el MIDIS y no con una única líder.

“ Aquí estamos directamente con cada dirigente que cocina, mi chamba es con 2300 personas, no con una señora que sale a decir que la representa. Es una señora que ha creado una ONG en registros públicos (…) y dice que representa a todas. Nadie la respeta. Yo he estado con cada dirigente de cada zona (…), hablando una por una (…) Tengo una excelente relación con las ollitas comunes ”, sostuvo el alcalde.

Asimismo, acusó a las dirigentes críticas de “utilizar políticamente” estas organizaciones y de no estar involucradas en la gestión de una olla común.

“ Las señoras que se dicen dirigentes no trabajan, no tienen una olla común. Yo he verificado bien. Esto se ha manejado políticamente y a la pobre gente se la ha tenido subordinada a obedecer a una señora (...) que está en todas las fotos (…), es una que es la cabeza, tiene sus ramificaciones con 4 personas más (…) Hay gente que se achaca la representación cuando no la tiene ”, indicó.

Niega proselitismo en ollas comunes

Además, López Aliaga negó que esté utilizando las ollas comunes para hacer propaganda a favor de su partido. “ Lo que he hecho por pudor es no ir a ninguna repartición de alimentos. No vas a ver ninguna foto mía repartiendo alimentos, que he podido hacerlo (…) No he hecho ninguna. Para mí es un tema municipal ”, sostuvo.