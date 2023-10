La Municipalidad de Lima asumió la responsabilidad de abastecer mensualmente de insumos a las más de dos mil ollas comunes de Lima metropolitana. Sin embargo, la entrega de alimentos no se está realizando de manera adecuada, ya que se entregan menos alimentos de los que son declarados en los documentos,

Dichas ollas comunes alimentan a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema con los insumos que el Estado provee (un combo de menestras y enlatados) que no cubren la mitad de calorías que una persona debería consumir para sobrevivir, según el colegio de nutricionistas de Lima.

Desde agosto de este año, la Municipalidad de Lima se ha convertido en el único administrador, con un presupuesto de aproximadamente 80 millones de soles hasta diciembre. Sin embargo, la falta de dos productos en la entrega de alimentos ha generado malestar entre los beneficiarios de las ollas comunes.

“ Esto nos entregaban con el ministerio de inclusión social, ahora recibimos esto con la municipalidad de Lima ¿Dónde están las conservas? ”, reclama Jessica Burga de la olla común de Huaycán. Sin embargo, esos productos (conservas de pescado en agua y aceite) figura en la lista de productos de la Municipalidad de Lima.

Además, los beneficiarios de las Ollas Comunes reclaman que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) si entregaban las conservas de pescado a diferencia del municipio limeño.

Los niños son los principales afectados

Cabe destacar que el 23% de los usuarios de las ollas comunes son niños menores de 5 años, quienes son las principales víctimas de la desnutrición crónica. Las conservas de pescado representan el 50% de la proteína que aporta la canasta repartida por el estado.

La Municipalidad de Lima ha justificado esta falta de conservas debido a los efectos del Fenómeno del Niño. “ Hace falta la otra parte de la historia y las ollas comunes lo saben. Nosotros días antes del reparto la empresa ingresa formalmente a mesa de partes el primer documento donde indica que por el fenómeno del niño que no va poder repartir ningún enlatado, luego ingresa otro documento, dos días antes donde dice que no va repartir el enlatado de caballa por el tema del fenómeno del niño. Como es un contrato anual, la empresa atiende según lo que requiera el área usuaria, lo que nosotros hicimos ”, informó.

“Nosotros hemos asumido una ausencia que sabíamos que se iba a venir con el tema de que no había alimentos a partir de julio para las ollas comunes… o sea ¿el MIDIS no podía?… el MIDIS dijo no puedo a partir de julio… la atención y prioridad para las ollas comunes ”, explicó Isabel Ayala, gerenta de desarrollo humano.