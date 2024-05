Mujer compra franquicia del chifa de Christian Domínguez y negocio quiebra en tres meses: “Devuélveme mi dinero”

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, una mujer identificada como Maritza Loza acusa a Christian Domínguez de haberla estafado al venderle la franquicia de su chifa, ‘Tusan Wok’, emprendimiento que el cantante inició durante la pandemia y que ahora ofrece su ‘marca’ como un negocio muy rentable.

La señora dice que el cantante le aseguró que con su franquicia iba a tener aproximadamente S/30 mil soles de ganancia. La empresaria menciona que pagó 70 mil soles para armar todo el restaurante. Sin embargo, el negocio no fue tan próspero como le habrían prometido y después de tres meses tuvo que cerrar.

Ahora pide entre lágrimas, Maritza Loza le pide a Christian Domínguez y su socio que le devuelva el dinero de su inversión.

“Christian te pido por favor, devuélveme mi dinero, te pido que solo lo hagas por mis padres, quisiera devolverles el dinero a ellos, nada más. Si lo demás ya lo perdí, lo perdí, se justo Christian y devuélveme siquiera las cosas que tu me haz vendido, por favor”, exclama desesperadamente Maritza Loza para las cámaras de Magaly Medina.

Loza relata las promesas que le habría hecho el cantante por adquirir la franquicia de su chifa ‘Tusan Wok’ “Es muy rentable, vas a vender 70 mil, nosotros te aseguramos el éxito”, con esas palabras me agarran digamos para que yo pueda comprarle su franquicia”, cuenta.

Según Maritza, Christian Domínguez le dijo que gastaría aproximadamente S/100 mil soles en el restaurante, a lo que ella advirtió que solo tenía para invertir un monto menor. “Christian yo solo tengo S/70 mil soles. ¿Voy a poder abrir un local?, “Sí”, me dice, más nunca me dijeron que yo me iba a gastar algo de S/300 mil soles en este proyecto”, narró la mujer.

Los pagos de la inversión fueron transferidos a la cuenta bancaria del socio de Domínguez, Franco Cortez para terminar de implementar el restaurante. Además, la señora narra que los murales y cuadros del local fueron vendidos por la marca del cantante de cumbia por monto aproximado de S/35 mil soles, así como otros S/75 mil soles por las instalaciones eléctricas.

Finalmente, el chifa fue inaugurado el pasado 29 de diciembre en Metro de San Juan del Lurigancho por el mismo Christian Domínguez. Sin embargo, Maritza Lazo señala que no volvió al local y tres meses después el negocio quebró dejando un deuda exorbitante para la señora.

“ Tengo una deuda de S/200 mil soles, 120 mil del banco y 80 mil soles de una deuda hacia mis padres. (...) yo confié en él (...) me siento estafada, me han engañado ”, reclamó Maritza Loza.

Christian Domínguez: “Uno quiere ayudar a la gente”

Las cámaras de Magaly recogieron la versión del cumbiambero, quien asegura que hubo un incumplimiento de contrato y que él inauguró el local pese a que faltaban pagos.

“Nosotros hemos cumplido en todo aspecto (...) me da mucha pena y como ya no se cumplió con el contrato ni tampoco se canceló, se aperturó sin haber sido cancelado, eso es un gran error porque nosotros no debimos inaugurar hasta que no se cancele hasta el último centavo por contrato”, explicó.

Además, dijo que quiso ayudar de corazón. “Queda de experiencia para que más adelante (...) A veces uno quiere ayudar a la gente con el corazón, pero en los negocios el corazón no está bien”, sentenció la expareja de Pamela Franco.