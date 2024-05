La presidenta Dina Boluarte afirmó que pese a que no cuenta con una representación política en el Congreso, mantiene relaciones con parlamentarios “demócratas que aman el Perú”. Esta es la segunda declaración de la mandataria a modo de respuesta de las expresiones del ministro de Economía, José Arista, quien consideró que el Gobierno es “débil”.

“Este Gobierno se encuentra firme, unido y fuerte en el objetivo de trabajar sin descanso por nuestro querido Perú que demanda unidad de sus autoridades y su población para avanzar por la senda del progreso y el desarrollo ”, inició su discurso durante su intervención en la suscripción del contrato de Estado a Estado para el servicio de asistencia técnica del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.

Asimismo, agradeció al Congreso por su “apoyo democrático” y afirmó que ambos poderes del Estado están “más firmes, unidos y coordinados”.

“También quiero agradecer el apoyo democrático del Congreso de la república porque ambos poderes, como nunca en gobiernos anteriores, se encuentran más firmes, unidos y coordinados, de manera cercana”, manifestó.

“Quizá yo no tenga una bancada pero tengo a los congresistas demócratas que aman al Perú y con ellos y con todos los demócratas de la patria seguiremos apostando por esa amplia unidad, por el desarrollo del país y por un Perú más unido”, recalcó.

Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte destacó la importancia del contrato Estado a Estado para el Proyecto Chavimochic Tercera Etapa, subrayando el compromiso con la agricultura nacional y la seguridad alimentaria global. También resaltó que la ampliación de esta iniciativa fue parte de los esfuerzos de su Gobierno para desbloquear proyectos.

“Hoy este Gobierno demuestra su compromiso con el agro nacional, pero también con la alimentación internacional, sabemos que estamos pasando un momento de seguridad alimentaria y si no pensamos en el agua y en la agricultura y si no pensamos en asegurar nuestras semillas no estamos pensando en asegurar la alimentación mundial”, precisó.

Además, expresó su orgullo por la materialización de esta iniciativa, que posibilitará la irrigación de miles de hectáreas con una inversión de 750 millones de dólares.

“Esto potenciará las exportaciones agropecuarias y agrícolas y se repotenciará tremendamente al país y sobre todo la economía en el norte del país”, acotó Boluarte.

