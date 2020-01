​Alejandro Sanz y su dura respuesta a Verónika Mendoza por política venezolana

El cantante español Alejandro Sanz brindó una entrevista con motivo de su concierto en Lima en abril próximo. Sin embargo, como se conoce el artista también no es ajeno a opinar sobre la política latinoamericana sobre todo la de Venezuela, y por esa razón decidió responder a la candidata de Frente Amplio, Verónika Mendoza, quien consideró en una entrevista televisiva que la oposición al gobierno de Nicolás Maduro es golpista.

Verónika Mendoza en RBC dijo:"antes de referirme específicamente al señor (Leopoldo) López, quiero que quede claro nuestro compromiso firme como Frente Amplio con la democracia, con la libertad de expresión, con el derecho a protesta". Luego afirmó:"pero que de ahí pasemos a respaldar oposiciones poco democráticas, oposiciones golpistas como la que representa el señor (Leopoldo) López, tampoco nos vamos a ir a ese extremo". Por esta declaración es que "explotó" Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz siempre afirmó su posición contra el gobierno de Nicolás Maduro y ha exigido la liberación de Leopoldo López. Incluso escribió en su Twitter "Venezuela te quiero mucho. Ojalá hoy te liberes de tus cadenas". En ese sentido, opinó que la postulante a la presidencia del Frente Amplio, Verónika Mendoza "puede decir lo que quiera" pero está claro que no existe democracia en Venezuela y que no desea un panorama igual en el Perú.

“Yo no estoy de acuerdo con esto, está clarísimo que en Venezuela encarcelan a todos lo que se oponen al gobierno. Eso no es una democracia, ella puede decir lo que quiera pero vamos… Yo no le deseo al Perú, que viva lo que ha vivido Venezuela en estos años”, señaló Alejandro Sanz en Domingo al Día sobre lo dicho por Verónika Mendoza.









Alejandro Sanz detiene concierto para defender a mujer maltratada [VIDEO]