La vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue ayer allanada por la Fiscalía, en coordinación con la Policía, en el marco del operativo Ícaro, que responde a una investigación por cuatro delitos perpetrados por una presunta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

La intervención del predio, ubicado en San Borja, fue hecha ayer por un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Hicieron lo mismo en las oficinas de la Defensoría del Policía, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, y oficinas del estudio de abogados de Percy Tenorio en el Centro Empresarial San Isidro.

De acuerdo a la Fiscalía, a la presunta red criminal, que operó desde mayo del 2024, se le acusa de favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía, cobros indebidos para mantener a generales de la Policía en sus puestos, vínculos irregulares con la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas.

VINCULACIÓN. La tesis fiscal plantea que Santiváñez, cuando era ministro del Interior y “hombre clave” de esta presunta mafia, modificó procesos administrativos y coordinó operativos policiales para favorecer a terceros, actos irregulares en los que están implicados personajes como Tenorio, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Franco Parodi y Boluarte, alias “el hermanísimo”.

Uno de los casos investigados refiere que Santiváñez habría apoyado a Tenorio en la recuperación de terrenos de la Mina “El Dorado S.A.”, a cambio de un pago económico y de que la minera extienda “arraigos laborales” a favor de Boluarte.

DEFENSA. Ante estos hechos, la jefa de Estado, quien no puede ser investigada gracias al Tribunal Constitucional, dijo que se trata de “otro muñeco armado” por algunos fiscales y resaltó como características de su hermano la “calidad humana y decencia”. Más tarde, todo el gabinete salió a defender a Nicanor, quien no es funcionario.

En tanto, Nicanor Boluarte declaró ayer por la noche que el allanamiento a su domicilio sería una persecución política por ser hermano de la presidenta de la república “Soy absolutamente inocente”, dijo. Además, negó conocer a Juan Santiváñez.

OJO AL DATO. Nicanor Boluarte se habría reunido con los investigados hasta siete veces entre enero y febrero del 2025.