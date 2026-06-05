Para la segunda vuelta electoral, que se desarrollará este 7 de junio, más de 161 mil ciudadanos de todo el país deberán acudir a un local de votación distinto al que se les designó en primera vuelta, debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de 549 mesas de sufragio por razones de seguridad, disponibilidad de infraestructura, entre otras.

“Como ocurre en todas las elecciones presidenciales o regionales, determinados locales de votación usados en una primera vuelta no pueden volver a utilizarse en una segunda vuelta. Las principales causas de una reasignación son la negativa o disconformidad de los propietarios del local, la reconstrucción de infraestructura y ausencia de cerco perimétrico”, señaló la ONPE.

Tras sostener que este cambio se realizó por recomendación de las Fuerzas Armadas, encargadas de la seguridad en esta jornada, la ONPE detalló que en Lima los principales cambios figuran en San Juan de Lurigancho, Jesús María, Lince y Miraflores

PASOS. Ante esta modificación, el ente electoral pidió a los ciudadanos que puedan confirmar cuál es su local de votación ingresando al enlace https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/, donde también encontrarán el número de la mesa de votación que les corresponde y la ubicación de esta dentro del recinto.

La misma información también se puede obtener acercándose a cualquiera de las sedes de la ONPE: la sede central (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), entre otras.

OJO AL DATO. Esto ha implicado la reasignación de 44 locales de votación, de un total de 10 mil 313, por lo que piden realizar la verificación.