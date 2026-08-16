Cuando se habla de metabolismo, muchas personas piensan en quemar calorías rápido o en no subir de peso. Pero su funcionamiento va mucho más allá de la balanza. Estas son algunas señales que pueden acompañar una buena salud metabólica. Tener energía estable durante el día puede ser una buena señal, aunque por sí sola no permite saber cómo está funcionando el metabolismo.

Mantener la glucosa, los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial en rangos saludables ofrece información más útil sobre la salud metabólica.

Conservar una buena masa muscular y fuerza ayuda a mantener un organismo saludable. Una circunferencia de cintura saludable puede indicar una menor acumulación de grasa abdominal, relacionada con el riesgo cardiometabólico.

Su interpretación debe considerar el sexo, la población y otros factores.

Dormir bien también forma parte de una buena salud metabólica. El sueño insuficiente o de mala calidad se relaciona con alteraciones en la regulación de la glucosa y otros factores metabólicos.

Un dato a tener en cuenta es que tener un peso considerado normal no garantiza una buena salud metabólica.