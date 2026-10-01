En un papelón para el sector más radical de la oposición al Gobierno quedó convertido el intento por sacar del cargo al ministro del Interior, César Astudillo, al retirarse firmas de la moción de censura hasta anularla y suspenderse la sesión del pleno de hoy jueves para su debate.

Los diputados Víctor Piñán, Heber López y Luis Masco, de Obras, partido de Ricardo Belmont, retiraron sus firmas y la sesión de pleno se canceló porque se cayó la moción de censura al no alcanzar el mínimo de respaldos exigidos.

Una moción de censura requiere un mínimo de 33 firmas y se presentó con 35. Al retirarse tres, quedó solo con 32 adhesiones, por debajo del número legal exigido (25 % de diputados).

Se cae moción

Con Juntos por el Perú (JP) como solitario defensor en bloque de llevar la moción de censura a debate y votación, el oficial mayor de la llamada cámara baja, Hugo Rovira, suspendió la sesión del pleno convocada para debatir y votar hoy la moción.

Horas antes, diputados de Ahora Nación, Obras y Partido de Buen Gobierno ya habían anunciado que votarían contra la censura, lo que anticipaba que Astudillo no iba a ser sacado del cargo bajo cuestionamientos por no lograr resultados en la lucha contra la delincuencia.

Faltaban ya votos

Incluso, las bancadas de Obras y Ahora Nación acordaron tras votación en cada una no respaldar la censura contra Astudillo, pese a haberse adherido inicialmente a la moción promovida por Juntos por el Perú.

Se necesitaba al menos 66 votos en el pleno para censurar a Astudillo, con dos meses en el cargo, y tampoco se tenían.