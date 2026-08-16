Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de José de 37 años, que nos escribe desde Comas.
Doctora Moro, me siento muy confundido desde que volví a encontrarme con Grecia. Es una chica que me gusta desde que tengo 18 años. Antes era amorosa y tierna, pero ahora, 15 años después, siento que es una persona completamente distinta. A veces se muestra fría, distante y cortante, hasta pareciera que mi presencia le molesta.
Lo que más me desconcierta es que, cuando siente que me alejo, o al menos eso percibo, cambia por completo. Se muestra cariñosa, cálida y me dice cosas lindas que me hacen pensar que todavía siente algo por mí. Entonces vuelvo a acercarme y, después de un tiempo, otra vez se distancia. No sé cómo interpretar esos cambios y termino dándole vueltas a todo lo que hace o dice.
Grecia incluso escribe poesía y, cuando he intentado interpretar algunos de los poemas que comparte en sus redes sociales, siempre encuentro referencias a lo mucho que le cuesta volver a confiar y a que no piensa entregarle su corazón a nadie porque alguna vez se lo hicieron pedazos. No sé si esos mensajes tienen algo que ver conmigo o si simplemente estoy buscando respuestas donde no las hay.
Me gusta mucho y por eso me ilusiona pensar que podríamos tener una relación, pero también me da miedo terminar acostumbrándome a esta situación. Estos cambios de actitud me generan estrés, incertidumbre y, sobre todo, tristeza. No quisiera iniciar una relación teniendo que adivinar constantemente qué siente o qué espera de mí. ¿Cómo debería actuar, doctora? ¿Debo darle tiempo y seguir acercándome o sería mejor tomar distancia antes de involucrarme más?
CONSEJO
Estimado José, no intentes interpretar los poemas o cambios de actitud de Grecia como una respuesta sobre lo que siente por ti. Si quieres saber qué lugar ocupas en su vida, tendrás que preguntárselo directamente. Puedes darle espacio, pero también observa cómo te hace sentir este vínculo. Si desde ahora te genera estrés, incertidumbre y tristeza, no ignores esas señales por la ilusión de una relación que todavía no existe.