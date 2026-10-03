El Señor de los Milagros realizará hoy, sábado 3 de octubre, su primera salida procesional del 2026.

Las andas partirán al mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, y recorrerán distintas calles del Centro Histórico antes de retornar al templo a las 9 de la noche.

La ruta comprenderá la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Callao, el jirón Conde de Superunda y la avenida Tacna. Durante el recorrido, la imagen pasará por el local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, donde recibirá un homenaje.

ACCESOS

Para llegar a la zona, los fieles podrán utilizar el transporte público como el Metropolitano, los corredores Azul y Morado, además de las rutas autorizadas de transporte público regular. La ATU recomendó planificar los desplazamientos debido a los cierres y las modificaciones de las rutas que se aplicarán durante la jornada.

En el Metropolitano estarán habilitadas las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que las estaciones ubicadas entre los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas durante el avance de la procesión.

El corredor Azul contará con los servicios 301, 303, 305 y 336. Los pasajeros podrán descender en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna y continuar a pie hacia los puntos del recorrido.

Otra alternativa será el servicio 412 del corredor Morado. Los usuarios podrán bajar en el paradero Motupe con prolongación Tacna, cerca del Santuario de Las Nazarenas. Además, quienes utilicen la Línea 1 podrán llegar hasta la estación Caja de Agua y conectar con este servicio.

Las modificaciones y restricciones en el transporte se aplicarán entre el mediodía y las 8 de la noche. La Municipalidad de Lima también dispuso el cierre total de las vías comprendidas en el recorrido, mientras que la circulación será restablecida conforme avance la procesión.

El primer recorrido será el inicio de las cinco jornadas procesionales programadas para octubre y noviembre.

Este año, la programación oficial no contempla la denominada “levantada mundial”. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas confirmó que esta actividad, realizada en 2025 con agrupaciones de distintas ciudades, no se repetirá en 2026.

Tampoco se han programado visitas extraordinarias de la imagen a otras diócesis de Lima o del Callao.

La imagen del Señor de los Milagros sí tendrá una participación especial durante la misa que el papa León XIV ofrecerá en la Base Aérea Las Palmas.

7 anillos de seguridad, conformada por efectivos policiales, se ha dispuesto para la procesión.

ALGO MÁS

La siguiente salida está prevista para el domingo 18 de octubre, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día lunes 19.