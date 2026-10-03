Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Allison de 31 años, que nos escribe desde Lince.
Doctora Magaly, llevo cinco años de relación con Daniel. Nos conocimos cuando ambos éramos más jóvenes y, desde entonces, hemos construido una relación muy bonita. Por eso me cuesta tanto aceptar que ahora tenemos una diferencia que podría poner en riesgo todo ello: queremos cosas distintas para nuestro futuro.
Desde hace un tiempo siento que ha llegado el momento de casarnos y formar una familia. No quiero hacerlo de manera apresurada, pero sí me gustaría empezar a planificarlo. Cuando se lo comenté a Daniel, me dijo que me ama, pero que todavía no se siente preparado.
Él quiere viajar, ahorrar más dinero, disfrutar de algunos años de libertad y recién después pensar en matrimonio e hijos. En un inicio quise pensar que solo necesitaba un poco más de tiempo, pero ya llevamos cinco años juntos y no sé cuánto más puedo esperar.
Doctora, me confunde que cuando estamos juntos todo funciona bien. No hay infidelidades, no tenemos grandes discusiones y compartimos muchos gustos. Incluso hemos hablado de comprar una casa algún día, pero cuando menciono una fecha para casarnos o tener hijos, él cambia de tema o me dice que no quiere sentirse presionado.
Yo tampoco quiero obligarlo a dar un paso para el que no está preparado; sin embargo, me preocupa que pasen los años y descubramos que simplemente estábamos esperando que el otro cambiara de opinión. ¿Cree que tenemos futuro? ¿Qué debo hacer?
CONSEJO
Querida Allison, habla con Daniel sobre lo que deseas y qué significa realmente para él “más tiempo”. No se trata de ponerle un ultimátum, el objetivo es conocer si existe un proyecto común posible. Si ambos se aman, pero sus deseos son incompatibles, también deben tener la honestidad de reconocerlo. El amor es importante, pero no debería exigirle a ninguno renunciar a un sueño esencial para poder mantener la relación.