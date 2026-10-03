Desde las 8 de la mañana de hoy sábado 3 de octubre rige la denominada ley seca a nivel nacional, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

La medida, que estará vigente hasta las 8 de la mañana del lunes 5 de octubre, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante este periodo.

Los comercios que incumplan esta disposición podrían recibir una multa equivalente al 10 % del sueldo mínimo vital multiplicado por 30 días. Además, la Ley Orgánica de Elecciones contempla una pena privativa de la libertad no mayor de seis meses.

En tanto, la normativa no prohíbe que los ciudadanos consuman bebidas alcohólicas dentro de sus viviendas. Sin embargo, quienes acudan a los locales de votación en estado de ebriedad podrían ser impedidos de ingresar por la Policía. Asimismo, los miembros de mesa podrán solicitar que un elector en estado de ebriedad se retire y regrese cuando hayan pasado los efectos del alcohol.

El Gobierno desplegará 41 mil militares para resguardar los locales de votación en todo el Perú.

CLIMA. Mientras tanto, el clima también marcará el fin de semana electoral en Lima. Tras la intensa llovizna registrada en diversos distritos de la capital, se prevé que continúen el fin de semana las condiciones de cielo nublado y presencia de lluvias o lloviznas.

El Senamhi informó que se registrarían precipitaciones de diversa intensidad en la capital, por lo que los electores deberán tomar sus precauciones al momento de acudir a sus centros de votación.

Medida electoral durará hasta el lunes a las 8 a.m. del lunes.

Otra de las restricciones está relacionada con las reuniones políticas. Estas están prohibidas cerca de los locales de votación.