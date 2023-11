Extorsionadores no sueltan a artistas. Toribio Hernández, director de la orquesta salsera “La Perucha” es blanco de una banda de criminales extranjeros que le exige S/ 50 mil para no atentar contra su vida. La mañana de ayer le dejaron en la puerta de su casa un arreglo floral fúnebre, en El Agustino.

La pesadilla que vive Hernández se inició hace 18 días y desde entonces recibe mensajes amenazantes incluyendo imágenes de armas y videos intimidatorios de sus movimientos y de toda su familia.

“Toribio, tu vida cuesta 50 mil soles. Habla claro, Toribio, contesta el teléfono. No te quieras morir tan temprano... discoteca en que te vea te vas a morir”, es uno de los videos que le enviaron los criminales al WhatsApp del salsero en el que se ve que el sujeto rastrilla un arma de fuego.

El músico señaló que los extorsionadores le hacen reglaje. Le envían fotos de todos los lugares donde se encuentra por lo que ya no sale de su casa y ha dejado de enviar a sus hijos al colegio.

Indicó que la suma de dinero que le exigen nunca la ha tenido. “De dónde voy a sacar todo ese dinero que me piden, y me están presionando y presionando y yo no estoy trabajando, no estoy generando dinero”, contó.

Toribio Hernández manifestó que denunció su caso en la Dirincri pero que tiene que esperar las pericias policiales. Pide a las autoridades que capturen a sus extorsionadores.