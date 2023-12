La celebración por la llegada del Año Nuevo ya se siente en las galerías del Centro de Lima. Los establecimientos lucen llenos de cotillón amarillo y piñatas con los rostros de conocidos personajes de la política y farándula peruana.

Uno de los muñecos que los comerciantes fabricaron y que estiman será el más vendido es del expresidente Alberto Fujimori. Su piñata luce con mensajes de festejo debido a su excarcelación: “Al fin libre. Soy inocente. Gracias Tribunal Constitucional”. Pero no solo de él, los vendedores también elaboraron piñatas de Keiko Fujimori que tienen mensajes como: “Nos vemos en el 2024, gracias PPK”.

”Estas piñatas cuestan 18 soles. Su precio depende del diseño, del acabado. Después de la Navidad muchos clientes van a venir por estos muñecos. Los del ‘chino’ y Keiko seguramente serán los más vendidos por la coyuntura. Muchos les quieren dar con palo”, declaró un vendedor de la galería La Quinta, ubicada en la cuadra 7 del jirón Huallaga, a diario OJO.

OTROS PERSONAJES

Otra piñata que los comerciantes fabricaron es la de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Falso todas las acusaciones. No soy como Dina corrupta. O me blindan o caen conmigo”, es el mensaje que la acompaña. No podían faltar los muñecos de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola.

En la galería Anaya, también ubicada en el jirón Huallaga, las piñatas que destacan son de personajes de la farándula como Jossmery Toledo, Paolo Hurtado, Samahara Lobatón, Jonathan Maicelo, Érika Villalobos y Aldo Miyashiro.

Los comerciantes tampoco se olvidaron del extécnico de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso y le hicieron un muñeco con la frase: “Jugador peruano no dura más de 60 minutos”.

Además, en todo el jirón se vende cotillón para la fiesta de Año Nuevo como sombreros, corbatas, lentes, collares hawaianos, vinchas, gorras, velos y las tradicionales piñatas de botellas de cerveza y whisky.

