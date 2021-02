Con la finalidad de brindar mayores beneficios a sus estudiantes, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) anunció la alianza estratégica con Coursera –plataforma líder en educación– para incorporar en su malla curricular contenidos digitales. De esta manera, la UPC logra convertirse en la única casa de estudios de Latinoamérica en agregar cursos y certificaciones especializadas de las principales entidades educativas del mundo.

Según informó la referida universidad, mediante un comunicado, Coursera for Campus enriquecerá su malla curricular con programas especializados, certificados de cursos y proyectos guiados de universidades y corporaciones como la Universidad de Yale, Columbia University, Northwestern University, Johns Hopkins University, The University of Chicago, The University of Toronto, Imperial College London, IBM, Facebook, Google, entre otras.

El convenio institucional suscrito por la UPC y Coursera for Campus se concreta luego de la experiencia exitosa realizada el año pasado a través de la iniciativa Coursera Campus Response, donde miles de estudiantes y docentes obtuvieron más de 4,200 certificaciones internacionales.

En ese sentido, el rector de la UPC, Edward Roekaert, sostuvo que dicho convenio brinda la oportunidad de diseñar e implementar modelos de aprendizaje flexibles y adaptables, que permiten a los alumnos adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias que el mundo exige.

“Esta alianza estratégica nos permitirá incorporar contenido digital desarrollado por instituciones de clase mundial en los cursos que ofrecemos, potenciando el aprendizaje y el desarrollo de competencias en todos nuestros alumnos”, anotó Roekaert.

Estos contenidos han sido seleccionados por los docentes de la casa de estudios que permitirán a la UPC potenciar la internacionalidad y empleabilidad de sus alumnos.

Una vez que los alumnos aprueben los cursos que han incorporado el contenido de Coursera avanzarán en su carrera y recibirán certificaciones otorgadas tanto por la plataforma online como por la institución que desarrolló el contenido. Dichas certificaciones internacionales son reconocidas mundialmente.

Se debe tener en cuenta que Coursera fue fundada por Daphne Koller y Andrew Ng con la visión de brindar experiencias de aprendizaje transformadoras de vida a cualquier persona y actualmente es una plataforma de aprendizaje líder de educación superior, donde más de 77 millones de estudiantes de todo el mundo aprenden las habilidades del futuro.

Por ello, más de 200 de las mejores universidades y educadores de la industria del mundo se asocian con Coursera para ofrecer cursos, especializaciones, proyectos, certificados y programas de grado.

