Si usted ha utilizado transporte aéreo para trasladarse dentro del país, de una provincia a otra, debe haber completado una declaración jurada previo a su embarque y de seguro también debe haberse preguntado ¿por qué está en la obligación de llenar dicho documento?, y ¿cómo debe hacerlo?

Sucede que como parte del protocolo aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras la reanudación de las actividades de transporte aéreo en el ámbito nacional –incluidas en la fase 3 del proceso de reanudación de actividades económicas–, se estableció como requisito la entrega de una declaración jurada en la que el pasajero deslinda de la posibilidad de haber contraído o de ser portador del COVID-19.

“Declaro bajo juramento, que no presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con COVID-19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 14 días”, es lo que señala el documento.

¿QUÉ DATOS SOLICITA?

Adicionalmente, en la declaración jurada que forma parte de los “lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajero a nivel nacional”, aprobados por Resolución Ministerial N°0384-2020-MCT/01, le solicitarán sus datos de identificación.

De esta manera, si es mayor de 15 años, deberá proporcionar sus nombres y apellidos, número de documento de identidad (DNI o pasaporte), domicilio, número de contacto y correo electrónico; además deberá indicar la fecha, número de su vuelo y nombre de la línea aérea en la que se trasladará.

Finalmente deberá contestar seis preguntas relacionadas con los signos o síntomas que podrían hacer presumir que usted ha contraído la enfermedad y, por consiguiente, es portador del virus.

Con el documento completo y firmado, podrá entregarlo a la línea aérea durante su proceso de embarque.

MENORES DE 14 AÑOS

Pero, si el pasajero tiene 14 años de edad o menos, el contenido de su declaración jurada es diferente.

Para empezar, serán ambos padres los que firmen el documento, por lo que además de los nombres y apellidos del menor de edad, deberá consignarse el nombre completo y el número de documento de identidad (DNI o pasaporte) de los progenitores, además de los datos del domicilio, número de contacto y correo electrónico.

Mientras que a la fecha, número de su vuelo y nombre de la línea aérea en la que se trasladará, deberá sumarse el nombre del destino final del menor.

Si bien, en esta declaración jurada no se informa sobre signos o síntomas que hagan presumir que el menor de edad es portador del virus, los padres sí asumen un compromiso para que el menor realice cuarentena al llegar a su destino.

“Declaro bajo juramento que el menor de edad registrado en la presente declaración jurada, cumplirá con llevar a cabo el periodo de cuarentena establecido por el Estado peruano, al arribo al lugar de destino, motivo de este transporte”, señala el documento.

MAYORES DE 65 AÑOS

Similar es la situación para los adultos mayores de 65 años que hagan uso del transporte aéreo para movilizarse.

Si bien, el adulto mayor tampoco responderá las preguntas asociadas a síntomas o signos de la enfermedad, sí asume el compromiso de realizar un periodo de cuarentena al llegar a su destino.

“Declaro bajo juramento, que cumpliré con llevar a cabo el periodo de cuarentena establecido por el Estado peruano, al arribo al lugar de destino, motivo de este transporte”, se debe leer en el contenido de la declaración jurada.

En este caso, el documento también deberá firmarse y completarse con los nombres y apellidos, número de documento de identidad (DNI o pasaporte), domicilio, número de contacto y correo electrónico; además deberá indicar la fecha, número de su vuelo y nombre de la línea aérea en la que se trasladará, y el lugar de destino.

Para los tres casos, el modelo de declaración jurada puede ser descargado desde la plataforma digital única del Estado peruano.