A una semana de la segunda vuelta, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán la noche de este domingo de 31 de mayo en un debate presidencial de segunda vuelta electoral que, además de propuestas, promete un duro enfrentamiento con dardos y acusaciones.

Desde las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, habrá exposiciones individuales combinadas con bloques de diálogo directo al incluirse preguntas ciudadanas elegidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organizador del debate.

La moderación estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés (Canal N y América TV) y Carlos Villarreal (RPP).

Debate y temas

El debate lo iniciará Roberto Sánchez y lo concluirá Keiko Fujimori, quien seguro tiene listo un mensaje para insistir en la idea a desarrollar en el debate de que, según la propaganda fujimorista, ella representa el “orden” y su rival es el “caos”.

Serán cuatro los bloques temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Actividades

Ayer sábado, Keiko Fujimori no realizó actividades proselitistas y se preparó para el debate con sus asesores, aunque en la víspera ofreció el control de las fronteras con las Fuerzas Armadas, inteligencia artificial, drones militares y reconocimiento facial para evitar que delincuentes entren al Perú.

Roberto Sánchez firmó el documento “Compromiso por el Perú: Construyamos Juntos el Cambio que el país exige”, en que plantea el fortalecimiento de la democracia, el impulso de la agricultura y mejorar los servicios de educación y salud. En la noche tuvo actividades proselitistas.