Dado que las actuales condiciones climáticas cálidas y húmedas propician la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, los casos de esta enfermedad se vienen incrementando a nivel nacional, alertó el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), del Ministerio de Salud.

Solo en la primera semana del año, se registró 613 casos de dengue a nivel nacional, sobre todo en San Martín, Ucayali, Loreto, Piura y Junín, así como un fallecido a causa de este mal que se presenta con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, erupción cutánea y dolor muscular y articular.

Asimismo, de acuerdo al pronostico del CDC-Perú, “se proyecta que para marzo de 2026 se registren casos de dengue en 20 departamentos del país, con un estimado nacional aproximado de 34,613 casos”, lo que superaría los registros del año pasado.

“Los departamentos con mayor magnitud proyectada de incremento” son San Martín, Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Piura y Ucayali, que “concentrarían el mayor riesgo de transmisión y una mayor demanda de respuesta sanitaria”, se advierte.

VULNERABLES. En lo que va de este año, los más afectados por el dengue son niños y adolescentes, que en conjunto suman 240 casos. Según el CDC-Perú, tal población presenta el mayor riesgo de enfermar, pero son los adultos mayores las principales víctimas mortales.

El riesgo aumenta en esta temporada porque las temperaturas elevadas pueden acelerar el ciclo reproductivo del zancudo, por lo que es clave la identificación y eliminación permanente de criaderos, señaló la bióloga Miriam Palomino.

Se recomendó fortalecer la implementación oportuna de las medidas de prevención y control, así como garantizar la atención integral de los pacientes.

Pacientes pueden presentar fiebre alta, erupción cutánea, entre otros síntomas.

OJO AL DATO. Cuando hubo El Niño, fenómeno que podría volver a afectar el país, los casos de esta enfermedad subieron de forma considerable.