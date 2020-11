Continuando con la entrega del Segundo Bono Familiar Universal , este viernes 20 de noviembre le toca recibir los 760 soles a quienes fueron asignados con la modalidad Banca Celular. Si tu hogar es uno de los beneficiarios, podrás retirar el dinero en 9 mil cajeros electrónicos y 10 mil agentes MultiRed a nivel nacional, sin necesidad de aglomeración y colas en los bancos.

Para afiliarte a ella, deberás validar tus datos e ingresar la información solicitada con el fin de generar tu clave de acceso y retiro. Si bien, ésta pertenece a la Fase 3, continuará en la Fase 4, que estará dirigido a los nuevos usuarios, cuyo cronograma - según la misma plataforma del Estado – saldrá los siguientes días.

Debido a que faltan pocos días para iniciar el pago mediante esta modalidad, los perceptores del subsidio se preguntan desde qué momento la opción de cobro quedará habilitada. A continuación, te lo damos a conocer.

OPCIÓN DE COBRO PARA COBRAR EL BONO

La opción de cobro por Banca Celular será habilitada a partir del viernes 20 de noviembre; es decir, a partir de esa fecha ya podrás tener la ayuda económica destinada a las familias que resultaron afectadas por la pandemia a causa del coronavirus.

En el caso se te presenten dificultades durante el proceso de afiliación, puedes llamar al 1811. Aquí recibirás la orientación que necesites para la generación de tus claves. Una vez concluida la llamada, sólo deberás esperar el mensaje para que puedas retirar el dinero en cajeros automáticos o agentes autorizados.

Recuerda que no debes aceptar ayuda de grupos en redes sociales ni acudir a tramitadores; además, no compartas tu información personal con desconocidos y menos divulgues tu código y clave de retiro. Te reiteramos que no debes hacer caso a mensajes de texto, llamadas o correos fraudulentos de números desconocidos.

Para afiliarte a la Banca Celular deberás validar tus datos e ingresar la información solicitada y así generar tu clave de acceso y retiro. (Foto: Midis)

¿CÓMO ME REGISTRO PARA BANCA CELULAR?

Valida tus datos

Si al hacer tu consulta te sale esta modalidad, a partir del 20 de noviembre, aparecerá una opción para que valides tus datos personales (fecha de DNI, ubigeo, nombre del padre o madre, fecha y lugar de nacimiento).

Registra un operador

Elige el operador que deseas afiliar (Entel, Movistar, Claro, Bitel) y registra tu número de teléfono celular. A este número te enviarán la clave de acceso de la Banca celular y la clave de cobro en la fecha que corresponda.

Confirma el número de celular

Verifica que el número ingresado es correcto ya que no podrá ser cambiado después. Si no tienes un celular, puedes ingresar el de otro integrante de tu hogar con el que tengas mayor confianza.

Registra un correo electrónico

Si tienes uno, regístralo y luego revisa tu bandeja para validar. Si no tienes una cuenta de correo no hay problema, este registro es opcional.

Crea una clave nacional

Crea una clave nacional que tenga 6 dígitos (combinar números y letras mayúsculas o minúsculas).

Recibe tu clave de acceso

En los siguientes días te llegará un mensaje al celular registrado con una clave o pin de 4 dígitos que te servirá para acceder a la Banca Celular. No borres ni compartas este mensaje.

Ingresa a la Banca celular

Marca el *551# desde tu celular y luego digita la clave de 4 dígitos que recibiste.

Selecciona la opción 4 correspondiente a retiro y luego indica el monto a retirar.

Marca la opción 1 para confirmar.

El Banco de la Nación te enviará un nuevo mensaje de texto, ahora con la clave de cobro de 5 dígitos. Esta clave te permitirá retirar el dinero de cualquier cajero o agente del Banco de la Nación a nivel nacional.

Retira tu dinero

Acude a un cajero o agente MultiRed y busca la opción Operaciones sin tarjeta.

Ingresa la clave de cobro de 5 dígitos y retira el dinero.

Recuerda que la clave de cobro tiene una duración de 48 horas. En caso no puedas realizar la operación dentro de ese periodo, puedes generar una nueva clave de cobro siguiendo los pasos anteriores. Recuerda que tu clave es personal y única.