Convocado por el Vaticano para ir a la Santa Sede, a fin de reunirse con el papa León XIV el 18 de junio, el presidente José Balcázar formulará ese día una invitación formal para que el santo padre visite nuestro país y el suyo, Perú.

Versiones internacionales indican que la gira papal también incluirá a Argentina y Uruguay, lo que solo falta que sea confirmado por la Santa Sede.

En la víspera, José Balcázar y cardenal Carlos Castillo hablaron del papa y su próxima visita al Perú.

Fecha y hora

Según el canciller Carlos Pareja, la invitación del Vaticano se cursó a José Jerí, cuando era jefe de Estado, pero ahora la asume Balcázar como nuevo presidente.

“Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio. Pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso (para autorizar la salida del país), porque estamos en estos trámites de las elecciones del día domingo (…) El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente, al papa”, declaró a RPP.

Explicó que la invitación a un presidente es del protocolo del Vaticano para que el mandatario del país a visitar invite al sumo pontífice.

Se espera

Pareja acotó que aún no hay una fecha de la llegada de León XIV a nuestro país, aunque trascendió que el sumo pontífice visitaría tres naciones de la región y permanecería en Perú más de dos días, probablemente, en noviembre próximo.

“Esperamos que aquí pueda estar, por lo menos, tres días, porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo (donde fue obispo), Lima y quizá alguna ciudad de la Amazonía, donde él está muy cercano a esa zona. Pero todavía no está especificado con precisión porque no tenemos la fecha”, aseveró.

El papa León XIV definirá la fecha en que viajará al Perú, donde será recibido por el nuevo presidente juramentado el 28 de julio.