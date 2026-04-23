La Municipalidad Distrital de Barranco presenta la feria “Barranco toma café”, una iniciativa organizada a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, en coorganización con Agromercado y Pasaporte del Café Peruano, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local y fortalecer la identidad cultural gastronómica del distrito, el evento se realizará del viernes 24 al domingo 26 de abril de 9 de la mañana a 9 de la noche en el pasaje Chabuca Granda, ubicado al costado del municipio.

Esta propuesta congrega a 20 cafeterías barranquinas, generando un espacio donde el café se convierte en el eje de una experiencia que integra gastronomía, cultura y turismo.

Con “Barranco toma café” los organizadores buscan posicionar al distrito como un referente donde el café no solo es consumo, sino también cultura, identidad y una experiencia urbana única, consolidando su imagen como destino cultural y gastronómico del país.

Jessica Vargas Gómez, alcaldesa de Barranco destacó que esta feria nace del compromiso de su gestión por seguir impulsando el desarrollo económico local y fortalecer la identidad cultural del distrito barranquino, “vecinos, turistas y visitantes están invitados a recorrer, conocer y degustar lo mejor del café peruano, y ser parte y ser parte de una experiencia que celebra el café peruano como símbolo de encuentro, cultura y desarrollo, remarcó.

PROGRAMA Y DEGUSTACIONES GRATUITAS

El viernes 24 de abril a las 5:00 p. m. se realizará la inauguración oficial, con la participación de las cafeterías barranquinas, además del Coffee Truck de Agromercado y activaciones sensoriales a cargo de Pasaporte del Café Peruano, donde se entregarán más de mil vasos gratuitos de cold brew preparados con frutas de estación como naranja y piña.

El sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., se desarrollarán shows de barismo con exhibiciones de flair y técnicas moleculares, presentaciones de latte art, degustaciones gratuitas y demostraciones de métodos de extracción de café, tanto fríos como calientes, a cargo de Agromercado como parte de su campaña #YoTomoCafePeruano.

Asimismo, durante el sábado y domingo, en el mismo horario, Pasaporte del Café Peruano ofrecerá activaciones educativas y experiencias vivenciales sobre el proceso y las variedades del café peruano.

La Municipalidad de Barranco invita al público en general a disfrutar de esta feria cuyo ingreso es totalmente gratuito.