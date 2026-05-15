El submarino nuclear de misiles balísticos USS Alaska (SSBN-732) de la Marina de Estados Unidos llegó a la Base Naval de Gibraltar, en el Mediterráneo, con misiles balísticos capaces de alcanzar territorio de Irán de reanudarse la guerra estadounidense-israelí contra la república islámica.

El submarino llegó bajo un estricto dispositivo de seguridad, con un perímetro de exclusión marítimo, y trascendió en espera de órdenes para atacar a Irán.

Poder nuclear

El USS Alaska (SSBN-732) es un tipo de submarino de clase Ohio puede transportar 24 misiles balísticos intercontinentales (SLBM) Trident II D5, con un alcance superior a los 11,000 kilómetros (que se prevé los tiene cargados) y capacidad para portar ojivas nucleares.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el conflicto con Irán “no ha terminado”, por lo que Israel continuará sus campañas de presión hasta el desmantelamiento total de la infraestructura nuclear de Teherán.

Caza de quinta generación

En ese contexto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que un caza furtivo F-35A de quinta generación se encuentra patrullando las aguas del estratégico Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión militar con Irán.

Mientras Washington mantiene el bloqueo naval en la región y no descarta reiniciar sus ataques contra Irán, el Centcom difundió en la red social X una fotografía del avión y destacó que el F-35A “puede transportar hasta 18,000 libras de armamento manteniendo velocidades supersónicas”.

Respuesta de Irán

En tanto, Irán desplegó minisubmarinos Ghadir cerca del Estrecho de Ormuz, listos para lanzar ataques de emboscada y guerra naval asimétrica en caso de un enfrentamiento naval con la poderosa flota de Estados Unidos.

Irán promete responder con contundencia a nuevos ataques del “eje estadounidense-sionista”.