Poderosos gremios de la micro, pequeña, mediana y gran empresa exigieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantizar el desarrollo transparente y seguro de la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

A través del comunicado “Exigimos transparencia e integridad en el proceso electoral”, aseguraron que la primera vuelta de abril tuvo “graves irregularidades” atribuidas a la Onpe que afectaron la credibilidad del proceso y “no pueden repetirse”.

Gremios empresariales, incluida la Confiep, el gremio de gremios, hacen reclamo al JNE y la Onpe por “transparencia e integridad en el proceso electoral”.

Fuera de ese comunicado, la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción respaldará a Fuerza Popular y Keiko Fujimori en segunda vuelta de este domingo; mientras la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) criticó, por voz de su presidente, Felipe James, al candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez.

Demandas

Por ello, los gremios -entre los que destacan Confiep, SNI, Adex, Canatur, Amcham y ComexPerú-, a fin de “salvaguardar” la voluntad popular, plantearon cuatro demandas a la Onpe y el JNE.

Primero, exigieron garantías plenas para el sufragio, a fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los horarios establecidos. Esto incluye facilitar el sufragio de militares, policías y peruanos en el exterior.

Votos

Segundo, solicitaron seguridad para los personeros, en especial durante el conteo de votos.

En tercer lugar, requirieron la debida custodia del material electoral y que el traslado de ánforas y actas, tanto hacia los centros de votación como en su retorno, cuente con la supervisión y el resguardo directo de personal militar.

En cuarto lugar, los empresarios hicieron un llamado a mantener una estricta observación internacional.

Este emplazamiento público se formuló a la Onpe y el JNE con todas sus letras.