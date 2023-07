Un violento enfrentamiento entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima dejó como consecuencia la muerte de un adolescente de 16 años, luego que fuera alcanzado por una de las balas de este tiroteo, en Chorrillos.

El impacto del proyectil alcanzó la cabeza de este joven, quien cayó tendido al piso en la vía pública. Las cámaras de video vigilancia de un vecino revelaron cómo, tras el impacto, los delincuentes corren despavoridos del lugar, dejándolo abandonado.

“Solo me han llamado y me han dicho que le han tirado un balazo en la cabeza. Después me dijeron otra versión que le han tirado tres (balazos)”, detalló entre lágrimas Alicia Tipiana, tía del fallecido.

Tras el disparo, un joven de 19 corrió en su auxilio, arrastrándolo varios metros, pero desafortunadamente, la víctima murió camino al hospital Casimiro Ulloa.

La Policía Nacional del Perú (PNP) tomó registro del caso, que será asumido por la comisaría de San Antonio en Miraflores. Asimismo, las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) de Chorrillos.