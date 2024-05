Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mario, de 36 años, que vive en Lince:

Señora Moro, muchas gracias por recibir mi caso, espero pueda responderme pronto. Necesito su consejo por un inconveniente que estoy viviendo junto a mi novia, Julissa. Ella ha cogido la mala costumbre de enfrentar todos los problemas que la aquejan llorando.

No importa si es algo muy insignificante o un dilema importante, la respuesta automática de Juli es empezar a llorar. Me irrita mucho que sea así. En un inicio me sentía conmovido por sus lágrimas, pero poco a poco empezó a incomodarme. No quiero parecer insensible, pero el motivo de mi fastidio es que no puedo comunicarme con ella porque es muy dramática.

Si bien entiendo que llorar puede ser una forma de liberar emociones, me preocupa que esta sea su única manera de afrontar los desafíos que enfrentamos como pareja. A veces necesito que ella me dé fortaleza en momentos difíciles de nuestra relación, pero cuando le pido apoyo la encuentro en un mar de lágrimas.

Siento que estoy agotado emocionalmente de atenderla y sostenerla. Juli ha llegado a un límite. Se supone que en una relación la carga es igual para ambos. Cuando ella está mal yo la apoyo, pero cuando yo estoy mal ella llora porque no puedo seguir atendiéndola. No me parece justo, doctora. Quisiera que Julissa dejara de ser tan emocional. ¿Qué puedo hacer con ella?

CONSEJO

Estimado Mario, tal vez Julissa está siendo muy inmadura para afrontar sus dificultades pero no se da cuenta de su impacto en tu estado de ánimo. Habla con ella y explícale cómo te sientes. Sería bueno que ella llevara una terapia en solitario para aprender a gestionar sus emociones. A largo plazo esto le ayudará a crecer como persona y traerá beneficios a su relación. Ánimos.