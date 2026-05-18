Con el conteo del 100 % de mesas de votación por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó ayer los resultados oficiales de la elección presidencial con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como candidatos que pasan a la segunda vuelta del 7 de junio próximo.

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que los resultados son inapelables, rechazados los recursos de impugnación, pedidos de nulidad y solicitudes de elecciones complementarias presentados, al descartarse cualquier vicio legal en el proceso de la primera vuelta electoral.

Sobre el debate presidencial entre Fujimori y Sánchez, el presidente del JNE refirió que se determinará fecha y temas en consenso con las organizaciones políticas de los candidatos, a partir de reuniones que se iniciarán en las próximas horas.

Cédula electoral

Además, la Onpe realizó ayer, con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, la prueba técnica de color e impresión de las cédulas de sufragio a emplearse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La cédula mide 21 x 15 centímetros y se divide en dos campos, correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, con las fotos de ambos candidatos, a todo color.

A la izquierda va Fujimori y Sánchez a la derecha.

Se aprecia con mayor nitidez las fotos de los candidatos y los símbolos de sus partidos, a diferencia de la cédula empleada en la primera vuelta, que tenía un mayor número de columnas debido al alto número de partidos en contienda.

Keiko habla

Al conocer los resultados, Fujimori pidió a los votantes “cuidar la democracia y nuestro futuro”, la “unidad” de los peruanos, y recalcó que “la participación activa de los observadores es fundamental”.

Diálogo. Antes, al visitar en su casa al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ella se posicionó como la candidata del “orden” y de “la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”.

Sánchez habla

Sánchez, por su parte, formuló un llamado para construir una “mayoría política social alternativa”.

Reclamó “un proyecto alternativo al autoritarismo, al pacto mafioso y al copamiento del sistema de justicia”, y anoche, en Villa El Salvador, condenó a las “leyes procrimen” del actual Congreso que ha “roto el equilibrio de poderes”, y reclamó una asamblea constituyente.

Para millones de peruanos, la elección presidencial ha perdido valor, alertó el analista Jeffrey Radzinsky.