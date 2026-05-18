El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió ayer que cada minuto sin un entendimiento acerca a Irán a una situación crítica, al reinicio de la guerra estadounidense-israelí contra la república islámica, esta vez devastadora.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, afirmó Trump en su cuenta de la red Truth Social. “¡El tiempo es fundamental!”, advirtió en Truth Social.

Trump publicó una imagen con Inteligencia Artificial (IA) en la que sugiere retomar la ofensiva contra Irán. Está sobre un mar agitado rodeado de barcos iraníes, con la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”.

Exigencias

Además, la agencia iraní Fars reveló que EE.UU. exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en las negociaciones de paz.

Por su parte, Irán entregó nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EE.UU., que no renuncia a su programa nuclear.

Listos

El ejército israelí se halla en máxima alerta ante una posible reanudación de los ataques contra Irán, informó ayer el diario israelí “Yedioth Ahronoth”, citando fuentes gubernamentales.

Para atacar, Israel espera la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer habló sobre ello con el primer ministro del régimen sionista, Benjamin Netanyahu.

Israel y Hezboláh reanudaron los combates en el Líbano, a pesar de la extensión del alto el fuego sobre el papel.