El pasado sábado 21 de octubre, un individuo con aparentes problemas de salud mental generó pánico en un evento en el Centro Comercial Arenales en el distrito de Lince. El sujeto atacó a tres personas con un cuchillo, causándoles graves heridas, lo que llevó a su detención. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el agresor fue liberado, lo que ahora tiene a sus presuntas víctimas temiendo represalias.

El agresor fue identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Gonzalo Días Carbajal, estudiante de 22 años, quien es conocido en los eventos de animé como “Belcebú”.

Una de las organizadoras del evento explicó que decidieron prohibirle la entrada porque algunas jóvenes lo señalaron como un acosador. “ Nosotros le prohibimos la entrada para evitar que las señoritas se sientan incómodas. ¿Quién se va a sentir cómodo si estás trabajando y viene tu acosador? Es imposible ”, narró para Reporte Semanal.

Agresor fue puesto en libertad

La liberación del agresor tras el escalofriante incidente ha generado temor entre las personas que lo denunciaron, ya que creen que podría buscar venganza, dado su historial de acercamiento no deseado a ellas.

Víctimas denuncia maltrato de la PNP

Además, denuncian un trato inadecuado por parte de la PNP en la comisaría de Lince, donde afirman que no se tomó correctamente su declaración y que el agresor estuvo presente mientras proporcionaban información personal, como números de DNI, teléfono y direcciones de vivienda.