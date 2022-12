Además del aguinaldo, el gobierno otorgará un bono extraordinario de 550 soles a los trabajadores del sector público. Conoce a quiénes les corresponde, cuándo se otorgará, cuáles son los requisitos y más.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley N.° 31638 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, aprobado por el Congreso, la bonificación excepcional es el resultado de una negociación colectiva entre los trabajadores y el Ejecutivo. A continuación, conoce más detalles.

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁ EL BONO DE 550 SOLES PARA EL SECTOR PÚBLICO?

El bono excepcional se entrega por única vez en el mes de diciembre de 2022, no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable, ni forma parte de los beneficios laborales, de acuerdo con la norma.

Pago se hará en el mes de diciembre (Foto: Banco de la Nación)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COBRAR EL BONO EXTRAORDINARIO DE S/550?

A continuación, estos son los requisitos:

Gobierno Nacional y gobiernos regionales

Contar con vínculo laboral vigente al mes de diciembre de 2022

Encontrarse registrado al 30 de noviembre de 2022 en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gobiernos locales

Contar con vínculo laboral vigente al mes de diciembre de 2022 y encontrarse registrado en PDT PLAME en el mes de septiembre de 2022.

¿QUIÉNES PODRÁN COBRAR EL BONO EXTRAORDINARIO DE S/550?

La norma autoriza a los servidores del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, comprendidos en los siguientes decretos: