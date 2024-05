Un trágico accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la Vía Evitamiento, cerca del puente Charapita en el distrito de El Agustino, dejando un saldo de un fallecido y al menos 20 heridos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 7:30 a.m., cuando un autobús de la empresa Pegassus Express Línea C, que realizaba la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador, chocó contra un vehículo particular. Según testigos, el accidente fue consecuencia de un presunto cierre abrupto por parte de otra combi, que también sufrió daños.

Como resultado de la colisión, Consuelo Rosario Terrazas, de 53 años, quien se encontraba esperando en un paradero cercano, perdió la vida.

Los heridos, incluyendo pasajeros de ambos vehículos y de la combi mencionada, recibieron atención del SAMU y fueron trasladados a varios centros médicos.

Este suceso provocó un gran congestionamiento vehicular en la Vía Evitamiento, en dirección de norte a sur, mientras se llevaban a cabo las tareas de rescate y la investigación correspondiente. Los conductores de los tres vehículos implicados fueron llevados a la comisaría de El Agustino para las diligencias legales.

Se insta a los conductores a manejar a velocidades seguras, evitar maniobras arriesgadas y mantenerse atentos a las condiciones del tráfico.