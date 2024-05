Thiago, un niño de 10 años, perdió parte de un dedo mientras jugaba con sus amigos en el recreo de su colegio en el distrito de Villa María del Triunfo. Su madre denuncia que el personal docente de la institución educativa no brindó la atención médica oportuna al menor.

Thiago está ingresado en el Hospital Rebagliati tras el accidente del pasado martes 14 de mayo. Según su madre, Inocenta Yarimahuamán, el niño jugaba a las “chapadas” con sus compañeros cuando uno de ellos empujó una puerta, golpeando su dedo índice.

La madre del niño afirma que el personal del colegio esperó a que ella llegara para que Thiago recibiera atención médica. “Él me preguntó: ‘¿Ya no voy a volver a tocar el arpa, mami?’ No, hijo, sí vas a tocar. Piensa que su dedito no va a funcionar. No sé cómo saldrá la operación, no sabemos”, lamentó la madre en una entrevista con América Noticias, mostrando preocupación por las posibles secuelas que este accidente pueda dejar en el futuro de su hijo, quien es un apasionado del arpa.

Este sábado, Thiago será sometido a una intervención quirúrgica. La familia espera que la operación sea exitosa y que el niño pueda recuperar la funcionalidad de su dedo.

América Noticias intentó comunicarse con la directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús para obtener su versión sobre los hechos, pero no recibió respuesta.