A pesar de haberse quedado afuera de esta edición del Mundial por tercera consecutiva desde Brasil 2014, en Chile es intenso el furor por las figuritas de esta copa del mundo.

Los chilenos son fanáticos de las figuritas del álbum del mundial, que solo seguirán desde fuera del campo porque su equipo no clasificó a la justa mundialista por tercera vez consecutiva.

Chilenos, bolivianos, venezolanos y peruanos solo verán el mundial por televisión tras la más fácil clasificación a un mundial que no pudieron pasar con sus limitadas selecciones.

Fanatismo

El fanatismo de los chilenos explica que diez mil fanáticos acudieran el último domingo al Estadio Bicentenario, del Audax Italiano, en Santiago de Chile, para intercambiar cromos repetidos y así llenar sus álbumes.

El evento, bautizado como “Cambiatón de láminas”, promete repetirse en próximas fechas.