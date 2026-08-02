Obtenida la libertad por su esposo y coinculpado en el caso de aportes de Odebrecht, Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia busca volver al país al entender los efectos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la condena por lavado de activos.

Mediante escritos ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales, Nadine Heredia, su madre Antonia Alarcón y su hermano Ilan Heredia solicitaron el archivo del proceso penal y la anulación de sus condenas.

Identidad de caso

Alegaron que las imputaciones de la Fiscalía y la formulada contra Humala comparten “identidad de fuente y el mismo núcleo fáctico” y que la sala penal extendió los efectos de la sentencia del TC en el caso de Keiko Fujimori a favor de todos los demás procesados en el caso “Cócteles”, lo que esperan se aplique también en su proceso.

De anularse su condena, Nadine Heredia podrá retornar de Brasil y, acabado su asilo, reintegrarse con su familia al Perú; su madre, su esposo y sus hijos.

Justicia

En tanto, el abogado penalista Humberto Abanto coincidió en que todos los condenados son alcanzados por el fallo del TC, a la vez que reclamó que los fiscales del Equipo Lava Jato sean “procesados y respondan con su patrimonio” por los daños causados durante las investigaciones.

El reconocido abogado se pronunció tras la liberación del expresidente Ollanta Humala y sostuvo que los fiscales del desactivado Equipo Especial Lava Jato deben asumir responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante las investigaciones.

Reflexión

“El habeas corpus es solo para el señor Humala; sin embargo, ya los abogados [de Heredia], entiendo que ayer al final de la tarde, han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del TC. Eso me parece que va a ser inevitable, por tanto, en una proyección, espero que, en pocos días, ese caso, después de 11 años de reabrirse esa investigación, termine siendo archivado”, destacó Wilfredo Pedraza, abogado de Humala.

También dijo que este “reflexionará” si desea demandar al Estado por una indemnización que sería justa.

“Todo embargo o cualquier medida cautelar se deja sin efecto”, respecto a los procesados, explicó Wilfredo Pedraza.