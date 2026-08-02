A balazos y con apoyo de un dron, la Policía capturó al jefe de la banda peruano-venezolana “La Dinastía Tocorón”, César Antonio Riera Machi “Locura”, y a otros siete sujetos, incluidos algunos que asaltaron una armería en Santiago de Surco y robaron 30 armas de fuego.

El seguimiento de la banda se realizó con ayuda de drones del Ejército.

En celulares, los detenidos tenían fotos de las armas robadas.

Intervención

Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), la División de Investigación de Robos y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) incursionaron en una vivienda de la cuadra 1 del jirón Porvenir (San Martín de Porres), cerca del Mercado de Caquetá.

Los “chalecos” que resguardaban a “Locura” huyeron por los techos y dispararon a los policías que respondieron el ataque.

Pareja venezolana

A “Locura” se le detuvo junto a su conviviente, la venezolana Jeimmer Suoaiadormar Pino Hernández, y en la casa se halló una pistola y volantes de la armería asaltada.

Horas después, en presencia de una fiscal, dos sujetos en moto dispararon a los policías que persiguieron a tiros a los pistoleros que huyeron por las calles ocupadas por los comerciantes.

Se intervino a Rafael Leonardo Rodríguez Soto “Ruso” y Junior José Reyes Guevara “Tuerto”, quienes según la Policía entraron a la tienda de Surco y huyeron en motos, una de ellas manejada por “Locura”.

Más detenidos

También cayeron Olga Eunise Guevara Romero “Mami”, dueña de una de las motos usadas en el atraco; así como Carlos Enrique Tisnado Bedón “Empresario” -brazo logístico y quien dio el carro que transportó las armas-, el chofer de una moto, Edgar Gabriel Del Valle Rodríguez “Chamo”, y Eduar Emilio Mosquera Arias ‘Perucho’, en cuyo local habrían escondido lo robado.

Para identificar a los hampones, detectives se infiltraron en grupos criminales y recogieron evidencias y visualizaron los videos de la cámaras de la tienda que captaron el atraco y la fuga de los malhechores, el 28 de mayo en el Centro Comercial La Alborada.

.