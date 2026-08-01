Tener el colesterol alto no significa que debas eliminar los anticuchos de tu alimentación. Puedes disfrutarlos de manera ocasional, prestando atención a la porción, la frecuencia y los acompañamientos.

El corazón de res, ingrediente principal de los anticuchos, aporta proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitamina B12. También contiene colesterol, pero hoy sabemos que, para la mayoría de las personas, el colesterol presente en los alimentos tiene un impacto menor sobre el colesterol LDL que el exceso de grasas saturadas y el patrón general de la dieta.

La diferencia está en cómo los consumes. Sumar ensalada y moderar la cantidad de papas fritas y salsas cremosas es una mejor estrategia que eliminar el plato.

Eso sí, las personas con hipercolesterolemia familiar u otras condiciones específicas deben seguir las indicaciones de su médico y nutricionista.

La evidencia actual invita a dejar de demonizar alimentos individuales y a centrarse en la calidad de la alimentación en su conjunto.