La vida de Pedro Villanueva Espinoza, de 38 años, cambió hace dos años tras aceptar ir a comer ceviche con un amigo en el Callao. El hombre fue ‘pepeado’ y debido a la fuerte sustancia que le dieron sufrió un derrame cerebral. Ahora necesita una operación de alta complejidad.

“El 1 de julio de 2021 un amigo lo lleva a mi hijo a una cevichería y de ahí no supe nada hasta 24 horas. Después de ese tiempo, me llamó un señor, me dijo que a mi hijo lo habían ‘pepeado’, lo habían botado de un carro dos hombres en la cuadra 39 de la Av. Perú, a dos cuadras de la cevichería Mar 21″, detalló Sofía Espinoza Gómez, madre del agraviado, a Buenos Días Perú.

“Recogí a mi hijo, lo llevé al hospital Cayetano, me dijeron que tenía derrame. Hicieron una junta de médicos y lo operaron de emergencia. El doctor me dijo que tenía un coágulo grande de sangre a consecuencia que le habían dado una sustancia fuerte”, añadió.

Ella indica que su hijo estuvo en coma por un tiempo y ahora necesita una operación urgente pues tiene granuloma estenosis subglótica y le podría dar cáncer. “Lo operaron, le sacaron casi la mitad del cráneo. Mi hijo estuvo en UCI, en coma. Lo entubaron y ahora necesita una operación que estaría costando S/34.700 en una clínica particular porque en ningún hospital lo pueden hacer porque los médicos no cuentan con experiencia para esa operación”.

En otro momento, Sofía Espinoza comentó que pese a que denunció los hechos, el caso de su hijo aún no avanza. “La Fiscalía del Callao me dice que tengo que poner un abogado, pero con qué dinero, yo vendo ropa de segunda y no me alcanza. Yo pido que me apoyen, que me ayuden”.

La mujer facilitó el siguiente número de Yape 985887801 para que cualquier persona pueda brindarle apoyo. “Está a nombre de María Katherine Villanueva Espinoza”.