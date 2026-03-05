La costa peruana, que incluye a Lima, vuelve a soportar altas temperaturas, que se registran desde ayer y se extenderán hasta el domingo 8 de marzo, alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Este aumento, explicó, se debe a la presencia de vientos del norte; al incremento de la temperatura superficial del mar, principalmente frente al litoral norte; y a la escasa nubosidad que se reporta hacia el mediodía.

En la capital, los valores diurnos oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar alrededor de los 32 °C.

Además, el Senamhi advirtió que no solo se registrará más calor durante el día, sino también por la noche.

El clima más caluroso se reportará en la costa norte pues se proyecta que las temperaturas máximas alcanzarían entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, y entre 31 °C y 35 °C en Lambayeque.

RÉCORD. Según el Senamhi, en Lima Metropolitana se registró una ola de calor diurno de 18 días consecutivos, la más extensa de lo que va del verano 2026. “Las elevadas temperaturas reportadas en la capital tuvieron su inicio el pasado 11 de febrero y terminó el 28 de febrero”, señaló.

En esos días, la estación en Carabayllo registró una temperatura diurna de 35.2 °C, similar a los valores alcanzados durante el evento El Niño de 1998.

Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, recomendó a la población evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación, mantenerse hidratada, usar protección solar y proteger a niños y adultos mayores.

OJO AL DATO. Por el Niño Costero, el Senamhi prevé que habrá un otoño e invierno más cálido de lo habitual por la temperatura del mar.