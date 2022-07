La inseguridad ciudadana viene afectando la vida de los peruanos a tal punto que el 17,1% de los mayores de 15 años dejó de realizar al menos una actividad como medida de autoprotección para evitar ser víctima de la delincuencia, en el último año.

Así lo revela el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en un informe referido a la victimización en el Perú y donde detalla que en el caso de Lima Metroplitana, el cambio de hábito alcanza al 20,1% de la población.

Asimismo, especifica que, a nivel nacional, 8 de cada 100 habitantes manifestaron que han dejado de salir de noche o contestar el celular en la calle, del mismo modo, 5 de cada 100 evita llegar muy tarde a casa.

En menor medida también han optado por no llevar mucho dinero en efectivo, no tomar taxis en la calle y no salir a caminar solos. Esto se aplica más en ciudades de 20 mil a más habitantes.

La psicóloga y psicoterapeuta, Lorena Pastor Poggi, señaló a OJO que la alta criminalidad en el país forma parte del conjunto de estresores que de alguna forma aparecen y pueden detonar muchas sensaciones, como miedo, así como activar dificultades.

Este impacto afecta sobre todo a quienes ya tienen trastornos como el de ansiedad. “La vulnerabilidad es mayor en quien ya sufren de un trastorno previo”, refirió.

El 26,7% de las viviendas han adoptado en su zona o barrio alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia, según INEI.

