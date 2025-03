El temor de convertirse en víctimas de la criminalidad, como lo ha sido el cantante Paul Flores, de Armonía 10, es un sentir que comparten músicos de diferentes agrupaciones del país, debido a las constantes amenazas que reciben por parte de extorsionadores.

Al llegar al velorio en Piura de su amigo y colega “El Russo”, quien fue asesinado a balazos por sicarios en un ataque armado contra el bus de su orquesta ocurrido en San Juan de Lurigancho, artistas contaron la pesadilla que viven por la delincuencia.

“Todos sufrimos de extorsiones, día a día nos están mandando fotos de nuestros carros, de nuestros hijos, nuestros padres y así, en cada ciudad. Imagínense que hay lugares en los que tenemos que salir con chalecos antibalas”, contó Edwin Guerrero, director y productor musical de Corazón Serrano.

Además, mostró los aterradores mensajes que recibe a diario, sin que las autoridades tomen medidas. “La mala fortuna que ha tenido nuestro amigo Paul ha podido ser para cualquiera de nosotros”, agregó.

Las cantantes de Corazón Serrano, como Leslie Águila, se mostraron indignadas ante la desidia de las autoridades frente a los hechos criminales que afectan a la población. “No nos parece justo que cada vez que salgamos a trabajar, estemos con miedo, nosotros tenemos a nuestras familias”, señaló Águila.

EN RIESGO. El músico José Quiroga, integrante de la orquesta Agua Marina, expresó su preocupación ante la realidad que enfrentan no solo los músicos en el Perú, sino todos los emprendedores y trabajadores víctimas de extorsión que denuncian y no hallan justicia. “¡Ya basta de esto!”, le reclamó al gobierno.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solamente los músicos, no solamente las agrupaciones. Y tenemos que alzar nuestra voz ante las autoridades”, refirió tras enfatizar que pese a lo ocurrido con Paul siguen las amenazas.

Esto lo sabe Agustín Távara, manager de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada, quien reveló que tras la muerte del “Russo” los mensajes de terror siguen llegándole.

“Te escribe el ‘Monstruo’, sabes que tu agrupación ya no será la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Yo soy un maldito, cuando me retan tardo, pero no me olvido y ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias”, se lee en la advertencia.

Ayer en la noche, las agrupaciones Corazón Serrano y la Única Tropical, y cantantes como Álvaro Rod y Leslie Shaw estuvieron presentes en el concierto musical en honor a Paul, cuyos restos serán hoy enterrados en el cementerio Campo de Paz, en Piura.

70 mil soles mensuales le exige el “Monstruo” a Armonía 10 de Walther Lozada.

OJO AL DATO. “Asesinar a un cantante es asesinar el alma de la gente”, dijo el cantante Joaquín Sabina en su reciente concierto en Lima.